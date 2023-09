O zatrzymaniu mężczyzny poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim.

"Szybkie działania opolskich policjantów przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Bełżycach doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy, który wczoraj miał zaatakować lubelską posłankę" - czytamy na stronie jednostki.

Sprawca to 55-letni mieszkaniec gminy Niedrzwica Duża. Mężczyzna odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Opole Lubelskie. Atak na Martę Wcisło

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło została zaatakowana w poniedziałek na targu w Opolu Lubelskim po godzinie 9 rano.

- Stałam z gazetami, podobnie jak inni kandydaci. Podbiegł do mnie człowiek, chwycił dwoma rękami za przedramiona, zaczął szarpać - relacjonowała posłanka Wcisło w rozmowie z polsatnews.pl.

- Był agresywny, mówił, że powinno się nas wystrzelać czy wybić - dodała.

Na miejscu byli też inni kandydaci, w tym Jakub Stefaniak z PSL i Jan Rajchel z (kandydat do Senatu - red.) KO. Zgromadzeni odciągnęli napastnika. Po chwili wrócił.

Wówczas Stefaniak zaczął nagrywać zdarzenie i jak relacjonuje posłanka Wcisło, dopiero wówczas napastnik się uspokoił i odszedł.

Posłanka zaznaczyła, że do tej pory odczuwa ból rąk, na których ma sińce. Jeszcze w poniedziałek jest umówiona na wizytę lekarską, podczas której zostaną ocenione obrażenia.

- Zobaczcie, do czego prowadzi szczucie i agresja. No jak tak można? - powiedziała posłanka na filmie, który udostępniła w sieci.