W poniedziałek kanadyjski marszałek Anthony Rota przeprosił za pochwałę względem Jarosława Hunkę. W piątek, w obecności prezydenta Ukrainy w kanadyjskim parlamencie, nazwał Hunkę "bohaterem ukraińskim i kanadyjskim".

Nie ulega wątpliwości, że 98-letni Hunka jest weteranem, niestety również 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS. Uczczenie go wywołało oburzenie zarówno w Polsce, jak i Kanadzie.

Jak informuje Reuters, we wtorek Rota poinformował kanadyjskich parlamentarzystów, że zapraszając Hunkę popełnił błąd. Zapewnił, że ustąpi ze swojego stanowiska.

"Wstyd dla Kanadyjczyków"

Wcześniej dymisji Roty domagała się szefowa kanadyjskiego resortu spraw zagranicznych Melanie Joly. - To wstyd dla Izby i Kanadyjczyków i uważam, że marszałek powinien wysłuchać członków Izby i ustąpić - podkreśliła Joly, cytowana przez Reutersa.

Rota ogłosił swoją dymisję po spotkaniu liderów kanadyjskich partii politycznych, które odbyło się we wtorek.

Tymczasem szef polskiego resortu edukacji Przemysław Czarnek podjął działania w celu ewentualnej ekstradycji 98-latka do Polski. W tym celu zwrócił się do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, by sprawdzić, czy Hunka jest odpowiedzialny za brodnie na Polakach.

