Fragment drogi wojewódzkiej służy pilotom sił powietrznych za past startowy. W Wielbarku trwają ćwiczenia ROUTE 604, które mają przygotować polskich lotników do gotowości operacyjnej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. W manewrach biorą udział m.in. samoloty bojowe MiG-29 i F-16.

W poniedziałek rozpoczęły się manewry ROUTE 604 z wykorzystaniem drogowego odcinka lotniskowego (DOL). Piloci ćwiczą procedury startu i lądowania na samolotach MiG-29 i Su-22, myśliwcach F-16, samolotach transportowych C-130, C-295 i M-28 oraz szkolno-treningowych M-346.

Lotnicy będą trenować do 29 września.

"Przygotowanie do sytuacji zagrożenia"

W poniedziałek na drodze w Wielborku manewrowały myśliwce z 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina i z Poznania. Na miejscu pojawił się też personel inżynieryjno-lotniczy, wojskowa straż pożarna, logistycy, a także WOT i ŻW.

Piloci ćwiczyli "touch-and-go" czyli procedurę podejście do lądowania. "To imitacja manewru i odejście z lotniska w gotowości do wykonania kolejnego zadania" - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

"Przygotowanie i utrzymywanie zdolności do wykorzystania drogowych odcinków lotniskowych na terenie kraju, to jeden ze sposobów na przetrwanie sił powietrznych i zapewnienie ich gotowości operacyjnej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa" - czytamy.

w czasie szkolenia, które potrwa piątku, zadania będą wykonywać także samoloty szturmowe Su-22 ze Świdwina, transportowe C-130, C-295 i M-28 z Powidza oraz szkolno-treningowe M-346 z Dęblina.

Utrudnienia dla mieszkańców

W związku z manewrami do 3 października dwukilometrowy odcinek drogi nr 604, pomiędzy miejscowościami Ruskowo a Przeździęk Wielki w woj. warmińsko-mazurskim będzie zamknięty dla ruchu.

Dojazd do miejscowości jest możliwy od strony Nidzicy lub Wielbarka. Zalecany jest objazd drogą nr 545 Nidzica – Jedwabno i drogą nr 508 Jedwabno – Wielbark.