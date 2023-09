Plaga zwolnień z WF. Dzieciom spada wydolność i rośnie waga

Polskim dzieciom spada kondycja - a rośnie waga. 90 proc. uczniów do 12. roku życia nie umie zrobić przewrotu w przód, ponad połowa nie potrafi skakać na skakance. Nie zawsze dlatego, że młodzi chętniej wybierają czas przed komputerem, niż sport. W wielu szkołach wciąż brakuje im odpowiednich warunków do lekcji WF-yu.

Szkoła w Sadowej pod Warszawą była mała. - W starej szkole było mega mało miejsca na WF, był mały korytarz, a nas było tak dużo - mówiła jedna z uczennic.



Brak sali gimnastycznej był dokuczliwy. - Dzieci nie miały przestrzeni do tego, żeby pobiegać, żeby pograć w piłkę nożną - przekazała Ewa Kot, dyrektor szkoły podstawowej w Sadowej. W tym roku otwarto tam nowoczesną szkołę, z prawdziwą salą gimnastyczną.

Spada wydolność dzieci, rośnie ich waga

Jak się okazuje, dziś, bardziej niż kiedyś, trzeba zadbać o aktywność fizyczną dzieci - od lat 90. spada ich wydolność a rośnie waga.

- Rówieśnicy z 2021 są o 2 do 4 kg ciężsi niż z 2010 – wskazał prof. Bartosz Molik, rektor AWF w Warszawie.

Niemal 90 proc. dzieci nie zrobi przewrotu w przód, a prawie 60 proc. nie umie skakać na skakance.

W Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie zajęcia poprowadził były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. - Nie powinno się oceniać, każde dziecko ma jakiejś umiejętności, jedni rosną bardzo szybko, kosztem koordynacji - uważa.

Zwolnienia z WF plagą w polskich szkołach

W Polsce co trzecie dziecko jest zwolnione z WF. Ministerstwo przygląda się sprawie.

- Przed nami potężna kampania społeczna do rodziców - to oni muszą wrócić do czegoś, co nazywamy kulturą fizyczną. My musimy odbudować kulturę fizyczną, musimy odbudować przekonanie, że bez ruchu, bez ćwiczeń, dzieci będą chorować - mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.



