Do zdarzenia doszło w czwartek. Lokalna służba meteorologiczna ostrzegała przed burzami i porywistym wiatrem. Przypuszczało się, że lokalnie mogą wystąpić nawet tornada, jednak nikt nie sądził, że skala zniszczeń będzie tak poważna.



Przez miejscowość Nusbaum położoną w powiecie Eifel Bitburg-Prüm przeszło silne tornado, które zniszczyło kilkadziesiąt obiektów. Niemieckie media podały, że całkowicie zerwanych zostało najpewniej 15 dachów, inne zostały uszkodzone. Problemem był też brak sieci telefonii komórkowej. Straty wstępnie oszacowano na kilka milionów euro.

An der #Fiels hat sech beim Passage vun der Front eng #Superzell forméiert, déi dunn direkt hannert der L/D-Grenz en #Tornado produzéiert hat. Zumools am Raum #Nusbaum gouf gréissere Schued ugeriicht. 🌪👇 https://t.co/GsuAp7YL11 — Météo Boulaide (@meteoboulaide) September 21, 2023

Hier ein paar exklusive Bilder von den Schäden des Tornados gestern bei Nusbaum. Danke an Florian B. für die Fotos.



Das war der Tornado im Doppler-Radar:https://t.co/c8gftqZZpn /LD pic.twitter.com/gFJ4soRE10 — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 22, 2023

Niestety, na skutek zdarzenia ranne zostały dwie osoby. W tym momencie trwają prace porządkowe. Uszkodzenia spowodowane przez żywioł zabezpieczało 100 strażaków. Eksperci informują, że naprawa samych dachów może potrwać tygodnie, a nawet miesiące.

Część osób została bez miejsca do życia. Rozległe szkody mogą nie być łatwe do naprawy, a przez to nie wiadomo, kiedy społeczność będzie mogła powrócić do swoich domów.

Tornadu towarzyszyły zimny front i deszcz. Niektóre piwnice zostały zalane, co spowodowało kolejne szkody. W całym powiecie zła pogoda połamała wiele drzew i doprowadziła do osuwisk ziemi. Jeden z powalonych konarów uszkodził linię energetyczną i kilka samochodów.



Uszkodzeniami zajmowały się straż pożarna, policja i służby utrzymania dróg.