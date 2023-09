- Mam na imię Mariusz, mam 15 lat, chodzę do 3. klasy gimnazjum, już od 7 lat choroba pozbawiła mnie możliwości chodzenia. Chciałbym, jak moi rówieśnicy, chodzić i cieszyć się życiem - mówił przed kamerą Mariusz Krzykowski, gdy Fundacja Polsat organizowała pomoc w sfinansowaniu jego leczenia.

- Nasza sytuacja jest ciężka, bo jestem jedynym członkiem rodziny pracującym, żona nie może zająć się pracą, musi być cały czas przy dziecku - dodawał wówczas Stanisław Krzykowski, ojciec Mariusza.

- Były to bardzo duże środki, około 150 tysięcy dolarów, więc byliśmy zmuszeni wystąpić do Fundacji. Fundacja Polsat, to było w 2000 roku, przekazała ogromną kwotę, w tej chwili dokładnie trudno mi wskazać, ale to było ponad 100 tysięcy zł - wyjaśnia Jadwiga Krzykowska.

ZUS odrzucił wniosek o wcześniejszą emeryturę

Gdyby nie pomoc ludzi, Mariusz nie przeszedłby leczenia, bo rodziny nie byłoby na to stać. Liczył się wtedy każdy grosz. W związku z tym pani Jadwiga w 2002 roku złożyła wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem. Mariusz nie doczekał pozytywnej decyzji. Zmarł w 2008, ale walka jego matki z ZUS-em trwa do dziś.

- 10 września minęło 21 lat walki z urzędami. Wniosków, decyzji w tej sprawie mam ponad 30. Syn zmarł w grudniu 2008 roku, więc od chwili złożenia wniosku mógł z tych środków pieniężnych korzystać jeszcze przez sześć lat. Byłam uprawniona wiekowo i spełniałam wszystkie warunki, ale urzędnicy ZUS liczyli w taki sposób, żeby mnie pozbawić tego świadczenia - tłumaczy Jadwiga Krzykowska.

- Walka pani Jadwigi trwa ponad 20 lat, próbuje ona wykazać, że ten czas opieki nad synem jest okresem składkowym. W latach 2013, 2014 zostały wydane uchwały Sądu Najwyższego, które wyjaśniały, jak te przepisy powinny być interpretowane - wyjaśnia prawniczka Eliza Kuna.

- Okresy urlopów wychowawczych przebytych do grudnia 1998 roku należy - tak wynika z przepisów - liczyć w całości, a oni ograniczyli ten urlop wychowawczy do 1/3 okresów składkowych - dodaje pani Jadwiga.

Po ponad 20 latach batalii sądowej i urzędniczej, okazało się że ZUS popełnił błąd w wyliczeniach, a pani Jadwiga w 2002 roku miała wymagany staż pracy. Mimo to, świadczenie jej się nie należy.

- Obecnie sądy, które nie chcą wypłacić emerytury, powołują się na to, że wniosek został złożony po śmieci tego niepełnosprawnego, chorego syna, którym pani Jadwiga się opiekowała. W moim przekonaniu pani to świadczenie przysługuje i w ten sposób powinno to zostać zinterpretowane przez sądy po wyroku Sądu Najwyższego - podkreśla prawniczka Eliza Kuna.

- Gdy syn żył, mógł z tego korzystać, bardzo nam były potrzebne te środki - mówi Jadwiga Krzykowska.

Sprawa trafiła do sądu

Pani Jadwiga ma żal do ZUS-u, że ten nieustannie odmawia jej przyznania świadczenia. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym, aby dowiedzieć się, czy jest szansa na polubowne załatwienie sprawy. W odpowiedzi mailowej czytamy m.in.:

"Sprawa została skierowana do sądu apelacyjnego. W momencie otrzymania prawomocnego wyroku sądowego, ZUS wykona go zgodnie z orzeczeniem Sądu" - odpowiedział Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.



- Oczekuję sprawiedliwości, że w końcu opamiętają się i że poniosą konsekwencje tego, że nie przestrzegają przepisów prawa. Ja nigdy bym nie pomyślała, że człowiek człowiekowi może być taki - nie umiem tego określić - niemiły. Czy oni premie dostają jakieś za to, czy jak? - podsumowuje Jadwiga Krzykowska.

