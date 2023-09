Uderzenie w fabrykę Fakro było wynikiem rosyjskiego ostrzału rakietowego oraz nalotu dronów kamikadze, który miał miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek w zachodniej Ukrainie.

Jak podawano, w wyniku nalotu zginął jeden z mężczyzn, pracownik lwowskiego magazynu przemysłowego.

Okazuje się, że rosyjska broń trafiła w zlokalizowany we Lwowie zakład produkcyjny firmy Fakro z Nowego Sącza. O pożarze jako pierwszy poinformował portal sadeczanin.info.

- Rakieta uderzyła w naszą fabrykę na Ukrainie. Zakład płonie - przekazał prezes Fakro, Ryszard Florek. Jak dodał, informacja o ataku dotarła o piątej nad ranem.

- Na razie trudno oszacować straty. W magazynie były dwa tysiące okien. Jedno kosztuje tysiąc złotych, więc to już dwa miliony. Jeśli doliczyć do tego halę, to wychodzi 10 milionów - powiedział Florek.

Przedsiębiorca przekazał, że w wyniku ataku nie ucierpieli pracownicy firmy. - Jesteśmy w kontakcie z naszymi pracownikami i kadrą zarządzającą. Okazujemy im wsparcie. Na miejscu dotarł już polski biskup - przekazał Florek.



Fabryka nie może liczyć na pieniądze z odszkodowania. - W czasie wojny nie działa żadna polisa - powiedział właściciel firmy Fakro.

Więcej informacji wkrótce.