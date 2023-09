Tajemnicze zaginięcie 16-letniego Krzysztofa. Pojawiło się nagranie

Facebookowa strona "Gdziekolwiek jesteś" poinformowała w niedzielę, że 1 września na jej skrzynkę wpłynęło nagranie od pani Moniki, użytkowniczki. Kobieta przesłała nagranie z kamerki swojego samochodu i poprosiła, aby pokazać je mamie zaginionego Krzysztofa Dymińskiego. "Ona i jej mąż są niemal pewni, że to może być Krzysiu" - przekazano.

Mama Krzysztofa: Na tym nagraniu jest mój syn

Wideo dotarło do mamy zaginionego. Ta stwierdziła, że chłopak z nagrania jest łudząco podobny do jej syna. "W mojej ocenie na tym nagraniu jest mój syn, Krzysztof Dymiński. Nie mam jednak stuprocentowej pewności" - przekazała.

Kobieta zwróciła się przy tym z prośbą do chłopca z widocznego we wpisie kadru. "Proszę, może jest osoba, która jest łudząco podobna do mojego dziecka, która 31 sierpnia szła drogą nr 11 z Koszut do Kórnika w stronę Poznania. Jeśli to Ty szedłeś - proszę odezwij się. Trwamy w niewiedzy już tak dług" - zaapelowała.

"Krzysztof, jeśli to Ty synku, proszę wróć do domu. Cały czas na Ciebie czekamy. Nie liczy się absolutnie nic, tylko żebyś wrócił. Kochamy Cię najmocniej na świecie, wróć. Mama, tata, brat" - napisała. Poprosiła także o kolejne udostępnienia wpisu.

Zaginiony Krzysztof Dymiński. Jak wygląda?

Krzysztof Dymiński z miejscowości Pogroszew-Kolonia (woj. mazowieckie) wyszedł z domu najprawdopodobniej w sobotę, 27 maja, nad ranem i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Chłopak ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy i niebieskie oczy. Jest szczupłej budowy ciała.

W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel, typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk).

Wszystkie osoby, które widziały zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Można też zadzwonić pod numer (0-22) 603 655 lub napisać na adres dyzurny.ksp@policja.waw.pl.



Informacje można przekazać również Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, dzwoniąc pod pod numer 116 000 lub pisząc na itaka@zaginieni.pl.