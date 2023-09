Murawiejka komentował niedawno ormiańsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. Jak podkreśla Biełsat, sprawa mogła wyglądać kontrowersyjnie, ponieważ Armenia zrezygnowała z ćwiczeń w ramach zw. ODKB – czyli stworzonego przez Rosję sojuszu wojskowego będącego przeciwwagą dla NATO.

Trzeba "przyjrzeć się wrogowi"

Podczas rozmowy stwierdził, że wspomniane manewry były zaplanowane przynajmniej od półtora roku. Dlatego, jego zdaniem, nie ma powodów do niepokoju.

- My w organizacji patrzymy na te sprawy ze spokojem. Przeciwnikowi trzeba przyjrzeć się najlepiej – to możliwe jedynie stykając się z nim gdzieś. Dlatego, powiedzmy, w tym roku przypadło to Ormianom - mówił, cytowany przez Biełsat.

Białoruś proponuje "wspólne manewry z Polską"

Jego zdaniem, wspólne ćwiczenia wojsk polskich i białoruskich mogłyby pomóc "przyjrzeć się wrogowi". - Czy możemy przeprowadzić ćwiczenia z Polską? Jeśli Polacy będą gotowi przeprowadzić z nami ćwiczenia, chętnie podejmiemy taką inicjatywę i zastanowimy się, nad jakimi zagadnieniami możemy wspólnie popracować - tłumaczył.

"Ochrona wspólnej granicy", kwestie "bezpieczeństwa granic i zagrożeń transgranicznych" to jedne z głównych kwestii, na które zdaniem białoruskiego urzędnika można byłoby zwracać uwagę podczas wspólnych ćwiczeń.

- Dlatego jeśli pojawi się propozycja, w odpowiedzi pojawi się nasza reakcja i nasze działania – zapowiedział.

Jak podaje Biełsat, Białoruś rozpocznie 20 września zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe. Nie sprecyzował, gdzie dokładnie mają odbyć się manewry.

Biełsat/polsatnews.pl