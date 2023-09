Agnieszka Gozdyra zapytała swoich gości o spór Kijowa i Warszawy ws. embarga na ukraińskie zboże. W piątek Komisja Europejska zdecydowała, że nie przedłuży unijnego zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Polska, Węgry i Słowacja zdecydowały się wprowadzić embargo samodzielnie.

- My domagamy się, żeby wprowadzić rozwiązanie, które będzie zabezpieczało też polskich rolników na poziomie europejskim, a w zasadzie ogólnoświatowym. To nie jest tylko problem Unii Europejskiej - podkreślał w "Debacie Dnia" Karol Rabenda.

- Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie, że kraje naszego regionu, bo to nie tylko chodzi o Polskę, będą ponosiły koszty tych decyzji. Jeśli mamy pomagać Ukrainie w tej kwestii, to powinniśmy pomagać wszyscy, a nie może być tak, że to się odbywa kosztem polskich rolników - dodał wiceminister aktywów państwowych.

WIDEO: Kłótnia o ukraińskie zboże w "Debacie Dnia"

Petru do Rabendy: Pan se jaja robi

Politykowi partii Republikanie najpierw odpowiadał Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej. - Nazwiska, które są za to odpowiedzialne, to przede wszystkim Kowalczyk, Wojciechowski i Telus. Odpowiedzialność za to, że zboże zalewa Polskę, to jest odpowiedzialność rządu Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.

- To nie jest kompetencja komisarza ds. rolnictwa, tylko handlu. Wy jesteście euroentuzjastami, ale mam wrażenie, że nie opanowaliście podstaw funkcjonowania (UE - red.) - odparł Rabenda.

ZOBACZ: Ukraina skarży Polskę do Światowej Organizacji Handlu. Rzecznik rządu RP reaguje

Do dyskusji włączył się Ryszard Petru, który kandyduje w wyborach do Sejmu z list Trzeciej Drogi. - Pan jest odpowiedzialny za tę sytuację, pan se jaja robi teraz i pan se jaja robi z rolników - mówił do Rabendy (wypowiedź przytoczona dosłownie - red.). - Jesteście nieskuteczni, bo nie jesteście w stanie zablokować tego problemu - ocenił Petru.

Po decyzji władz Polski, Węgier i Słowacji, rząd Ukrainy zdecydował się złożyć pozew przeciwko tym państwom do Światowej Organizacji Handlu.

Polsatnews.pl