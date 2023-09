Ze pucharem wysiedli z samolotu, który w niedzielę po 17:00 wylądował na stołecznym Lotnisku Chopina. Polscy reprezentanci w siatkówce wrócili z Włoch do Polski z tytułami mistrzów świata. Dzień wcześniej biało-czerwoni w finale turnieju rozgromili gospodarzy 3:0. Oklaskami powitała ich obsługa portu, w lotniskowym autobusie zabrzmiało "We Are the Champions", a w terminalu zebrał się tłum fanów.