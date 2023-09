Hodowca buldogów francuskich z Holandii został ukarany grzywną za złamanie zakazu hodowli psów z krótkimi pyskami. To pierwsza taka grzywna od wprowadzenia nowego prawa.

Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) ukarał hodowcę buldogów francuskich grzywną w wysokości trzech tysięcy euro za naruszenie holenderskiego zakazu hodowli psów o krótkich pyskach - czytamy na portalu NL Times.

Według urzędu hodowca wykorzystał psa rodzicielskiego o zbyt krótkim pysku, który nie mógł normalnie oddychać podczas odpoczynku.

Jest to pierwsza grzywna od czasu wprowadzenia w tym roku zakazu. Za każdym razem, gdy hodowca użyje do hodowli nieodpowiedniego zwierzęcia, zostanie ukarany grzywną w wysokości 1500 euro do maksymalnej kwoty 9000 euro - przypomina portal.

Holandia. Zakaz hodowli psów z krótkim pyskiem

Holandia zakazała hodowli psów z krótkim pyskiem, by zapobiec niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt. Psy ras brachycefalicznych (krótkoczaszkowych) mogą mieć trudności z oddychaniem i cierpieć na ciągłe bóle głowy, a także inne dolegliwości zdrowotne.

Eksperci z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Utrechcie opracowali kryteria oceny - czy psy o zbyt krótkim pysku są wystarczająco zdrowe, by można było je rozmnażać.

Opracowano sześć punktów, w tym to, że pies powinien oddychać normalnie w spoczynku, mieć otwarte kanały nosowe, brak fałdu nosowego, a białka oczu nie powinny być widoczne, gdy pies patrzy prosto przed siebie - pisze NL Times.

Rasy zaliczane do brachycefalicznych to buldog francuski, buldog angielski, mops, pekińczyk, boston terier, bokser, shih tzu, dogue de bordeaux.

an/kg/polsatnews.pl