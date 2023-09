W internecie pojawiło się nowe nagranie Lulusia - małego kangura, który był widziany w lesie w okolicach Poznania. Zwierzę jest całe i zdrowe, wciąż nie udało się go jednak złapać.

O losach Lulusia - małego kangura - informowaliśmy kilka dni temu. W weekend w okolicach Poznania spacerująca po puszczy turystka spotkała na szlaku skaczące zwierzę, a niezwykłe spotkanie uwieczniła na filmie.

Był skaczący lisek nazwany żartobliwie kangurem, teraz macie… prawdziwego kangura. Jest daleki od rodzimej fauny i nie mamy pojęcia, skąd się u nas wziął.



🎥 Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie pic.twitter.com/IaNxTVir4s — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) September 10, 2023



Podając nagranie dalej Lasy Państwowe poinformowały, że nie mają pojęcia skąd kangur wziął się w Polsce. Sprawa wkrótce się jednak wyjaśniła. Zwierzę uciekło z prywatnej hodowli. Do tej pory nie udało się go jednak złapać i oddać do domu, z którego ciekawski zwierzak zbiegł.

Luluś wciąż skacze

Internauci obawiający się o los malucha mogą jednak odetchnąć z ulgą. Kangura ponownie udało się zlokalizować. Jest cały, zdrowy i nie przestaje skakać.



"Hurra, Luluś żyje. Co prawda opuścił już teren Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Leśnego Zakładu Doświadczalnego) i podróżuje ostatnio w okolicach Bednar" - napisał na Facebooku Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie. Na dodanym do wpisu nagraniu widać skaczącego obok drogi kangura.

Leśnicy apelują, by w razie spotkania zwierzęcia nie patrzeć mu prosto w oczy, zachować odpowiedni dystans, nie próbować go karmić i dotykać. Kangury, szczególnie takie małe i niewinne jak Luluś, wyglądają na przyjazne stworzenia. W sytuacji stresowej mogą się jednak okazać nieprzewidywalne.



W przypadku spotkania z Lulusiem należy skontaktować się z Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Murowanej Goślinie, który koordynuje poszukiwania kangura.