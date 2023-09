Do nietypowego zdarzenia doszło na terytorium Kraju Krasnojarskiego. O oficjalnej wersji zdarzeń poinformowała służba prasowa regionalnego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Wynika z niego, że trzech dorosłych mężczyzn poszło do lasu na grzyby. W komunikacie jest informacja, że "na wszelki wypadek zabrali ze sobą broń".

Po drodze natknęli się na niedźwiedzia, który miał ich zaatakować. Doszło do walki, która zakończyła się zastrzeleniem drapieżnika. Zanim jednak do tego doszło, bestia zraniła dwóch z mężczyzn.

Szczególnie jeden z "grzybiarzy" wykazał się walecznością. Według relacji lokalnych mediów mężczyzna w przeszłości był komandosem, służył w wojskach desantowych.

Druga wersja zdarzeń

Pierwszą wersję wydarzeń w lesie potwierdziła policja, która w swoim raporcie zaznacza, że mężczyźni posiadali broń legalnie. Natomiast portal NGS24.RU dotarł do drugiej wersji wypadków.

Dziennikarze rozmawiali z jednym ze zranionych, który nie chciał komentować sprawy. O zdarzeniu opowiedział za to znajomy poszkodowanych.

- Oni polowali na tego niedźwiedzia. Strzelali do niego, ranili. Potem niedźwiedź się ukrywał. Szukali go dalej i wtedy niedźwiedź ich zaatakował. Zranił jednego z myśliwych, zaczęli strzelać, zranił drugiego. Dopiero wtedy udało się go zastrzelić - relacjonował informator.

Do sieci trafiły zdjęcia obrażeń, jakich doznał były komandos. Są wyjątkowo brutalne, niedźwiedź atakował przede wszystkim jego ramiona i głowę. Na głowie rozciął mężczyźnie skórę, natomiast w ramiona wbił pazury, w wyniku czego powstały bardzo głębokie rany.

