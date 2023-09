Konwencja PiS w Końskich. Konkrety programowe partii

W Końskich wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawi konkrety programowe PiS. Rozpoczął od podkreślenia istotnych dla partii rządzącej wartości.

Pierwszą z nich jest godność każdego człowieka, "która nie może zależeć od pozycji społecznej, wieku, czy rasy". - My to odrzucamy, każdy człowiek ma swoją godność i my to szanujemy i będziemy szanować - oświadczył.

Kolejną wartością, o której mówił Kaczyński, jest ludzkie życie. - Niestety nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które tę wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, a później... Później to może być różnie. My te ideologie z całą siłą odrzucamy - oświadczył Kaczyński.

- Wartością, która jest też dla nas ważna, jest wolność, która wiąże się z demokracją. Każdy człowiek ma swoją sferę wolności, w której może się realizować - kontynuował.

Prezes PiS podkreślił, że dlatego - My takie elity odrzucamy, władza jest w ręku narodu, społeczeństwa - powiedział.

Kolejną wartością, którą wyróżnił prezes PiS jest solidarność. - Ci którzy ją rozbijają, doprowadzają do pewnego rodzaju zimnej wojny domowej, ją odrzucają - stwierdził.

- Dalej jest równość. Chodzi o zasypywanie różnić między grupami społecznymi. Żeby starać się o to, by ludzie mieli poczucie wspólnej podmiotowości w życiu społeczny, dlatego zdecydowanie trzeba odrzucić elitaryzm - powiedział.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, aby te wartości mogły istnieć, potrzebny jest określony ład społeczny. - Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny. Jedynej kobiety i jednego mężczyzny. Odrzucamy wszelkie atak na tą rodzinę i twierdzenie, że jest ona źródłem represji - zaznaczył prezes PiS.

Kolejną wartością dla prezesa PiS jest "naród Polski". - Sprzeciwiamy się tym, którzy to kwestionują, w Polsce przybiera to formę "pedagogiki wstydu". My to odrzucamy, naród jest wartością i my Polscy mamy się do czego odwoływać. Nasza historia była trudna, ale była wielka - podkreślił.

Dalej jako kluczowe wskazał także bezpieczeństwo oraz istnienie państwa.

- Poprzednia władza nie dążyła do realizowania tych wartości, a nawet do ich ograniczania. Bo czym było podporządkowanie się Niemcom, a nawet Rosji - uważa Kaczyński.

- Doszliśmy do 3 proc. PKB na rodzinę. Krótko mówiąc naprawdę idzie to w dobrą stronę. I teraz pytanie, co zrobić, by ten skrajnie niesprawiedliwy system, jakim był postkomunizm, został ostatecznie pokonany. U progu kolejnych ośmiu lat jesteśmy w innym miejscu. Co oznacza, że będzie szukać w naszym programie nowych źródeł gospodarczego wzrostu - powiedział.

- Sprawy społeczne umieszczamy w dwóch punktach: finansowe źródła zabezpieczenia rodziny, kwestie mieszkaniowe, gdzie mamy taki pomysł, że musimy postawić na podaż, a nie na popyt, chcemy zlikwidować patodeweloperkę, chcemy zlikwidować to wszystko, co jest w tej sferze patologią, i co według obliczeń kosztuje Polskę 80 miliardów złotych, to jest otwarcie na załatwienie w końcu spraw mieszkaniowych - przekazał lider Zjednoczonej prawicy.

Tekst jest aktualizowany.

Cztery "konkrety" PiS

W ciągu minionego tygodnia poznaliśmy już cztery obietnice dotyczące: rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty, poprawy żywienia pacjentów w szpitalach, programu "Lokalna półka", czyli obowiązku oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, a także programu finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę".

Jak zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek, sobotnia konwencja będzie podsumowaniem zaprezentowanych punktów programowych; zarysuje też kolejne propozycje programowe na następne cztery lata.

WIDEO: Michał Kołodziejczak o "Lokalnej półce" PiS: Ukradli mój pomysł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas//Polsatnews.pl