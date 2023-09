Jaskinia Morca jest trzecią najgłębszą jaskinią w kraju. W trakcie ekspedycji badawczej Mark Dickey źle się poczuł i utknął na głębokości około 1276 metrów w punkcie "Hope".

Mark Dickey to 43-letni, doświadczony speleolog. Podczas misji zaczął odczuwać krwawienie z przewodu pokarmowego i nie może wydostać się na powierzchnię o własnych siłach.

Stan badacza jest już stabliny

- Tego typu akcja ratunkowa w skali od 1 do 10, miałaby najwyższy stopień trudności. Jest to bardzo głęboka jaskinia o pionowym przebiegu. Ma bardzo wiele ciasnych miejsc. Wyciągniecie poszkodowanego z takiej jaskini to nie są godziny, to są dni. tą walkę obserwujemy już kolejny dzień. - powiedział w rozmowie z Polsat News Jerzy Siodłak, namiestnik polskiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego.

- Mamy jednak optymistyczną informację, że stan tego grotołaza zaczął się poprawiać. Pojawiła się nawet nadzieja, że wyjdzie on z jaskini o własnych siłach. Jest to istotne, ponieważ wyciąganie wnoszek jaskiniowych będzie wymagało rozkuwania tych ciasnych przestrzeni, a co za tym idzie ogromnej pracy i wysiłku. Jeżeli będzie w stanie pomagać ratownikom podczas tej bardzo trudnej drogi, to znacząco przyspieszy całą akcję - podkreślił.

Polscy ratownicy dostarczali sprzęt łączności z Polski, biorą udział w transporcie sprzętu medycznego i żywności da ratowników pracujących pod ziemią.

- Na szczęście jest ciepło i sucho, bo gdyby w ten system zaczęły wnikać opady, to te trudności znacznie by się zwiększyły - dodał namiestnik GOPR-u. Na miejscu są ratownicy z grupy beskidzkiej, krynickiej, sudeckiej i jurajskiej.

Akcja ratunkowa może potrwać nawet kilka dni

W akcji biorą też udział ratownicy z wielu innych państw, m.in. z Bułgarii, Węgier, Chorwacji oraz Włoch. W sumie na miejscu pracuje około 150 osób.

Przy naukowcu jest też lekarz, który udzielił poszkodowanemu pomocy i podał mu najważniejsze leki, ale najtrudniejsze zadanie, czyli wyciągnięcie poszkodowanego na powierzchnię wciąż jeszcze jest przed ratownikami.

Bezpieczne wydobycie chorego mężczyzny z tak głębokiej jaskini jest skomplikowane. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Jak ocenia Bulent Genc odpowiedzialny za jej przebieg, może to być od 10 do 15 dni.

WIDEO: Turcja: Naukowiec utknął w jaskini Morca. W akcji ratunkowej pomagają Polacy

- W górach utworzono obóz logistyczny, już od poniedziałku w jaskini przebywa lekarz, który podaje mu wszystkie niezbędne leki. Potwierdzam, że stan poszkodowanego jest stabilny. Mimo to, nie jest w stanie wydostać się z jaskini, ale możemy już umieścić go na noszach. Do tej pory taka opcja nie była możliwa, na miejsce przybywa wiele międzynarodowych ekip ratunkowych - powiedział Dinko Novosel prezes European Cave Rescue Association.

- Byłem już na krawędzi - powiedział w wiadomości wideo i podziękował za szybką reakcję władz tureckich na jego prośbę o pomoc.

Polsat News Miejsce uwięzienia Marka Dickeya w jaskini Morca

