Zatrzymano cztery osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusi do Polski i pomoc w przedostaniu się do Europy Zachodniej - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Podejrzanych ujęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Przestępcy mieli działać od dwóch miesięcy.

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że "sprawa jest rozwojowa". Śledztwo w tej sprawie prowadzi lubelski pion Prokuratury Krajowej.

Śledztwo dotyczy "międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie gangu organizowali nielegalnym migrantom przekraczanie granicy białorusko-polskiej, z reguły w miejscach odludnych i zalesionych, głównie na terenie województwa podlaskiego" - przekazało w komunikacie CBŚP.

Policjanci @CBSPolicji zatrzymali 4 osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy państwowej z Białorusi do Polski i pomoc w przedostaniu się do Europy Zachodniej. Podejrzani działali od 2 miesięcy, zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa jest rozwojowa. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) September 8, 2023

Kiedy przestępcy sprowadzili już migrantów do Polski, następnie przewozili ich wynajętymi samochodami do Niemiec. Każdy pojazd miał przyciemniane, tylne szyby. Za transport do Europy Zachodniej pobierano co najmniej tysiąc złotych.

Zatrzymano czterech Polaków

W środę funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Warszawie i na Lubelszczyźnie czterech Polaków, w wieku od 19 do 33 lat. Ujęto też piątą osobę, która posiadała przy sobie mefedron.



"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dwóch z zatrzymanych może mieć związek ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lubelskich klubów sportowych. Podczas działań policjanci zabezpieczyli także marihuanę oraz dwa kastety" - czytamy w komunikacie służb.

Czterech zatrzymanych usłyszało zarzut "udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej" i "organizowania wbrew przepisom ustawy przekraczania granicy państwowej". Jeden z nich miał kierować tą grupą. W stosunku do trzech osób postawiono też zarzuty związane z posiadaniem narkotyków.

Wobec zatrzymanych zastosowano areszt tymczasowy na trzy miesiące. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

