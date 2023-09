Breja o rdzawej barwie - tak wygląda teraz Jezioro Słoneczne na szczecińskich Gumieńcach. Akwen najpewniej jest zanieczyszczony, dlatego Wody Polskie zalecają, by nie zbliżać się do jego tafli. Tajemnicze zabarwienie zauważyli mieszkańcy, a inspektorzy pobrali próbki do badań. Teraz ustalają, co mogło się wydarzyć.