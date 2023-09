Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w czwartek, że nie ma przesłanek wskazujących na to, by Rosja chciała celowo zaatakować Rumunię. Odniósł się w ten sposób do informacji o szczątkach rosyjskich dronów znalezionych na rumuńskim terytorium. Elementy bezzałogowca spadły tam najpewniej w wyniku ostrzału ukraińskiego portu.