Rosyjski gen. mjr Konstantin Ogienko trafił na trzy miesiące do aresztu, bo śledczy podejrzewają go o wzięcie łapówki. Zarzuty mają związek z nielegalną sprzedażą ziemi należącej do resortu obrony. Wojskowy był odpowiedzialny za obronę stolicy Rosji przed atakami z powietrza. Misja nie do końca się mu powiodła - miasto nawiedzane było wówczas przez obce drony.