Stany Zjednoczone zdecydowały o wystrzeleniu nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III. O teście uprzedzono wcześniej władze rosyjskie. - Zrobiliśmy to zgodnie z zobowiązaniami dwustronnymi - powiedział rzecznik Pentagonu Pat Ryder.

Stany Zjednoczone zdecydowały, że w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego zamierzają przeprowadzić test nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III - poinformował Pentagon, cytowany przez CNN.

- Pocisk balistyczny zostanie wystrzelony z bazy sił kosmicznych Vandenberg, a jego test planowano z wieloletnim wyprzedzeniem - powiedział rzecznik Pentagonu Pat Ryder.

Test ma być "rutynowy", a jego celem jest sprawdzenie skuteczności i celność części amerykańskiej triady nuklearnej, na którą składają się rakiety balistyczne, nuklearne okręty podwodne i bombowce strategiczne.

Rosja wie o planach USA

O swoich planach Stany Zjednoczone powiadomiły Rosję.

- Zgodnie ze standardowymi procedurami Stany Zjednoczone przekazały powiadomienie przed wystrzeleniem - zgodnie z haskim kodeksem postępowania - i zawiadomiły z wyprzedzeniem rząd rosyjski, zgodnie z naszymi istniejącymi zobowiązaniami dwustronnymi - powiedział Ryder.

Minuteman to system broni strategicznej, wykorzystujący rakietę balistyczną o zasięgu międzykontynentalnym. Każdy ze stacjonujących we wzmocnionych silosach trzystopniowych pocisków zdolny jest do przeniesienia na odległość 13 tysięcy kilometrów trzech głowic bojowych.

