W indyjskim Nowym Delhi za kilka dni rozpocznie się szczyt państw G20. Dla tamtejszych władz to okazja, by zaprezentować się światu, lecz dziesiątki tysięcy najbiedniejszych mieszkańców miasta uznają wydarzenie za "gwóźdź do trumny". Rząd od kilku miesięcy prowadzi akcję upiększania stolicy, w ramach której wyburzono wiele budynków w tzw. slumsach.