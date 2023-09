Piętnastoletni lew Ruben spędził pięć lat zamknięty w betonowej klatce. Według fundacji Animal Defenders International był zmuszony żyć samotnie w opuszczonym zoo w Armenii, chociaż należy do stadnego gatunku. Po śmierci właściciela większość zwierząt została przeniesiona do innych placówek, jednak po Rubena nikt się nie zgłosił.

Według prezes ADI Jan Creamer, cytowanej przez "New York Post", samotność była dla lwa "druzgocąca". Zaczął tracić sprawność ruchową i przestał ryczeć. Organizacja postanowiła zająć się sprawą samotnego zwierzęcia. Przebył długą drogę samolotem z Armenii do rezerwatu dzikiej przyrody ADI w RPA.



"Widząc, jak po raz pierwszy chodzi po trawie, słyszy głosy innych lwów, a wszystko w afrykańskim słońcu - to doprowadziło nas wszystkich do łez" - opisała Creamer.

Lew Ruben zyskał nowe życie. Powoli uczy się ryczeć

Jak opisała fundacja na Facebooku, Ruben "jest bardziej zabawny niż mogliśmy sobie wyobrazić, gdy zobaczyliśmy go w Armenii". "Bawi się dyniami, workami z kocimiętką i pudełkami. Jego ruch się poprawił i z czasem mamy ogromne nadzieje będzie jeszcze lepiej" - napisała.



Ruben z początku cierpiał na niedożywienie, jednakże podobno już po kilku dniach w rezerwacie jego "postawa" się zmieniła. Podobno zwierzę jest skłonne do zabawy, integruje się z innymi przedstawicielami swojego gatunku i przypomina sobie, jak ryczeć.



"Ryk Rubena jest coraz głośniejszy, a on - zdeterminowany, by chodzić i nawet gdy jego nogi się chwieją, idzie do przodu. Słucha ryków lwów mieszkających obok. Jego ryk nie zawsze da się uchwycić kamerą, ale będziemy próbować dalej! To duży chłopiec i myślimy, że pewnego dnia będzie miał bardzo głośny ryk!" - przekazała ADI.

