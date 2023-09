Miliarder Jan Sramek od lat skupował tereny w hrabstwie Solano w Kalifornii. Teraz ujawnił, co planuje. Na gruncie, który kosztował kierowaną przez niego spółkę 800 mln dol. ma powstać nowoczesne i ekologiczne miasto.

Przez ostatnich pięć lat spółka Flannery Associates skupowała tereny w hrabstwie Solano w Kalifornii. W sumie nabyła ponad 50 tys. akrów ziemi.

Tajemniczy inwestor wzbudzał niepokoje wśród lokalnych polityków, a po nabyciu gruntów wokół jednej z baz wojskowych, także amerykańskich służb.

Ujawniono plany miliardera

Firma, na której czele stoi miliarder Jan Sramek, ujawniła swoje plany. W czwartek uruchomiona została witryna internetowa californiaforever.com.

"Do tej pory nasza firma milczała na temat działalności. Wywołało to, co zrozumiałe, zainteresowanie, obawy i spekulacje. Teraz, gdy nie ogranicza nas już kwestia poufności, chętnie rozpoczniemy rozmowę o przyszłości hrabstwa Solano" - napisano na stronie.

"Zielone" miasto

Na terenie 202 kilometrów kwadratowych ma powstać "zielone" miasto, które ma opierać się na wykorzystaniu energii odnawialnej, oferować tysiące miejsc pracy, wygodny transport publiczny i zapewnić przyszłość młodym mieszkańcom hrabstwa.

Na stronie podano, że Sramek i jego żona Naytri niedawno kupili pierwszy dom w Solano.

