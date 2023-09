Statystyczna ofiara utonięcia w okresie wakacji w Polsce to mężczyzna powyżej 50. roku życia, który zginął w jeziorze albo stawie - wynika z danych opublikowanych w piątek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najmniej ofiar było wśród dzieci i młodzieży.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało w piątek infografikę dotyczącą utonięć. Podczas tegorocznych wakacji życie w ten sposób straciły 183 osoby.

Poza Pomorzem, wysoki odsetek odnotowano na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce - po 8,9 proc. oraz w Zachodniopomorskiem - 8,3 proc.

Najmniej wypadków wydarzyło się w Lubuskiem (1,2 proc.), na Podlasiu (2,4 proc.) i na Górnym Śląsku ( 3 proc.).

Najniebezpieczniejsze stawy i jeziora

Co prawda to na Pomorzu odnotowano najwyższy odsetek tragicznych wypadków w wodzie, bo prawie 15 proc., ale jak się okazuje to nie Bałtyk jest najniebezpieczniejszym akwenem. Najwięcej tragicznych wypadków wydarzyło się nad jeziorami i stawami. Trzy czwarte utonięć dotyczyło waśnie tego rodzaju zbiorników wodnych.

Na drugim miejscu czarnego rankingu uplasowały się rzeki, nad którymi rozegrało się 16,6 proc. tegorocznych tragedii. W morzu utonęło niespełna 4 proc. osób.

Podczas tegorocznych wakacji utonęły aż 183 osoby. Do wypadków najczęściej dochodziło nad jeziorami i stawami, a ginęli przede wszystkim mężczyźni powyżej pięćdziesiątego roku życia. Ponad 90 % wszystkich ofiar to mężczyźni. Natomiast najrzadziej tonęły dzieci i młodzież. pic.twitter.com/4mAVGB27MO — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 1, 2023

Najczęściej tonęli starsi mężczyźni

Znakomita większości ofiar to mężczyźni - 91,7 proc. Jak się okazuje około 45 proc. wszystkich utonięć stanowiły osoby powyżej 50. roku życia.

ZOBACZ: Płock. Utonięcie przyczyną śmierci starosty płockiego Mariusza Bieńka

Najrzadziej tonęły dzieci i młodzież. W przedziale wiekowym 0-18 lat ofiary utonięć stanowiły 5 proc.

Infografika została stworzona ze wstępnych danych dobowych RCB i dotyczą okresu od 16. czerwca do 31. sierpnia.

WIDEO: Piotr Müller: KE kolejny raz wtrąca się w wybory w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/ac/polsatnews.pl