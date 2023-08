USA. Wadliwe zatyczki do uszu dla żołnierzy. Producent zapłaci miliardy odszkodowania

Sześć miliardów dolarów - taką kwotę musi zapłacić międzynarodowa korporacja 3M w ramach ugody zawartej w około 300 tys. sprawach sądowych z byłymi i obecnymi żołnierzami amerykańskiej armii. Wojskowi twierdzą, że przez wadliwe zatyczki do uszu mają uszkodzony słuch.

Amerykańska firma 3M będzie musiała zapłacić sześć miliardów dolarów w ramach ugody zawartej z obecnymi i byłymi żołnierzami amerykańskiej armii, którzy twierdzą, że stracili słuch w wyniku produkowanych przez tę firmę zatyczek do uszu.

Jak wyjaśnia "The Washington Post", ugoda zaspokaja około 300 tys. roszczeń zgłoszonych przez obecnych i byłych żołnierzy, którzy twierdzą, że zatyczki do uszu 3M były wadliwe i nie chroniły ich podczas pracy, co spowodowało u nich utratę słuchu lub szumy uszne.

Ugoda pieniężna bez przyznania się do błędu

3M przystała na ugodę, nigdy jednak nie przyznała się do winy. Firma wciąż utrzymuje, że produkuje "bezpieczne i skuteczne urządzenia, jeśli są prawidłowo stosowane". Stwierdziła, że jest gotowa w dalszym ciągu się bronić, "jeśli nie będą przestrzegane pewne warunki ugody".

Wojsko amerykańskie kupowało zatyczki do uszu w latach 2003–2015. Pierwszy pozew został złożony w 2016 r. w imieniu rządu USA, w którym zarzucono producentowi, o jego świadomości wadliwości zatyczek do uszu o nazwie CAEv2, a co za tym idzie - nie zapewnienia bezpieczeństwa użytkujących je osób.

