- Kiedyś powiedziałem, że będziemy się tu spotykać i będziemy mówić o najważniejszych sprawach naszej ojczyzny. Moim zdaniem dzisiaj należałoby powiedzieć, że nasza ojczyzna jest w potrzebie - powiedział Lech Wałęsa stojąc przed bramą Stoczni Gdańskiej.

- Nasze największe zwycięstwo w historii Polski jest niszczone. Moja pamięć podpowiada mi, że to ci sami ludzie niszczyli nas od początku - stwierdził.

- W związku z tym proszę i apeluję do was. To jest ostatnia chwila abyśmy zatrzymali niszczenie naszych pięknych zdobyczy - dodał.

- Róbcie wszystko, aby podczas wyborów powiedzieć, że już dość tego wszystkiego. Mam nadzieje, że jeszcze raz solidarnie podejmiemy próbę naprawy Rzeczypospolitej - podkreślił.

Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

43 lata temu o godz. 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski.

Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie.

Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.

