Kilkudziesięciu mieszkańców kamienicy przy ul. Drzymały 15 w Koszalinie od kilkunastu lat zmaga się z poważnym problemem. Każdy, nawet najmniejszy deszcz, zmienia ich podwórko i piwnicę w jezioro. - Jest okropna pleśń i smród. Nie do zniesienia – mówią. W budynku jest stara poniemiecka kanalizacja, której wymiana to ogromny koszt. Materiał "Interwencji".

- Mieszkam tutaj od 12 lat. Od 12 lat jesteśmy notorycznie zalewani. Woda stoi 1,5m w piwnicy – opowiada Ewelina Marko.

- Jest ulewa i wodospad po schodach, w dół do piwnicy. To jest po prostu smród, zgnilizna – mówi Krystyna Zięba.

ZOBACZ: "Interwencja": Nie chcą bezdomnych w sercu Warszawy. "Zobaczymy, kto wygra"

- Tragedia. Mam dwie piwnice, żadnej nie używam. Jeden smród, nie można nawet drzwi otworzyć. W czasie ostatnich burz to nie można po prostu przeżyć, woda niesie wszystko: butelki, śmieci różne, gałęzie – tłumaczy Stanisława Piernikowska.

Okropny zapach gnębi mieszkańców. Miasto nie reaguje?

Mieszkańcy nie znają przyczyny tej sytuacji. Zmagają się z nią jednak już bardzo długo, a żadna instytucja nie jest w stanie im pomóc.

- Wie pan, ja nie jestem fachowcem. Mnie się wydaje, że jeżeli jest jakiś problem od wielu lat, to miasto powinno się tym zainteresować i w końcu zrobić z tym porządek. A nie zrzucać całą odpowiedzialność na mieszkańców – komentuje Tadeusz Walczak, kolejny z mieszkańców.

- Na każde zgłoszenie mieszkańców jedziemy i interweniujemy. Tam były powrzucane szczotki, kije od szczotki, były butelki plastikowe, kamienie. Ktoś musiał się bardzo natrudzić, żeby w ogóle tę kratkę metalową ściągnąć i powrzucać tam takie rzeczy. Więc na pewno to też przeszkodziło w tym, że płynnie woda nie była odbierana – mówi Lucyna Sitarczyk z Zarządu Budynków Mieszkalnych Koszalin.

ZOBACZ: USA. Czarna pleśń, która terroryzuje ludzi, żywi się whiskey. Podjęto ważną decyzję

- To jest ping-pong. A to ZBM, a to wspólnota, a to mieszkańcy, którzy wrzucają butelki, i tak to się odbywa. Niestety, wspólnota takimi funduszami dysponuje, jakimi dysponuje... Na pewno nie takimi, którymi mogliby sfinansować jakiś drenaż czy hydroizolację całości budynku – ocenia Krzysztof Kwinto, mieszkaniec Kamienicy.

– Studzienki są zapchane. Ja tam jeszcze kilka dni temu, przed tą ulewą, to widziałem, że była cała zapchana trawą. No to ja mam wyciągać te brudy z tych studzienek? Chyba od tego jest miasto – zauważa Tadeusz Walczak.

- Nikt się tym nie interesuje. Od czasu do czasu przychodzą panowie z ZBM i potem dostajemy pisma, że zostały wyczyszczone. Dwa dni później jest ulewa i wodospad po schodach – dodaje Krystyna Zięba.

Problem nierozwiązany. Urzędnicy rozkładają ręce

Koszaliński magistrat zdaje sobie sprawę, iż problem istnieje, jednak urzędnicy jedynie bezradnie rozkładają ręce. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze koszmar mieszkańców kamienicy.

ZOBACZ: "Interwencja": Smród, alkohol i pluskwy. Mają dość uciążliwego lokatora

- Zdajemy sobie sprawę, że kanalizacja jest stara, poniemiecka i powinna być wymieniona, bo nawet przekrój jest mniejszy, ale to są bardzo duże inwestycje, olbrzymie i tych inwestycji nie przeprowadza ZBM, bo my tylko administrujemy tym terenem, sprzątamy i takie awarie usuwamy na bieżąco. Natomiast nie będziemy prowadzić takich inwestycji jako ZBM. Trzeba zrozumieć, że my nie jesteśmy jakimś najbogatszym regionem i tak pan prezydent robi wszystko, żeby te najpotrzebniejsze rzeczy robić – przyznaje Lucyna Sitarczyk z ZBM Koszalin.

- Rzecz polega na tym, że my wielokrotnie pisaliśmy do władz miasta o zrobienie porządku w tej kwestii. Natomiast w ogóle nie dostajemy żadnej odpowiedzi. Po prostu nas się ignoruje. A jest to centrum miasta i wydaje mi się, że władze miasta powinny o to zadbać - ocenia Tadeusz Walczak.

Materiał wideo autorstwa Jana Kasi można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: Ogromny ból i niełatwa diagnoza. Szansą dla kobiet są nowe testy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red./polsatnews.pl