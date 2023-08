Zmarła pięciolatka z Brazylii, która wcześniej stanęła na skorpiona. Dziewczynka bawiła się na podwórku, gdy nagle stanęła na pajęczaka. On wbił się jej w nogę i wstrzyknął toksyny.

Pięcioletnia Agata Sofia Fernandes da Silva bawiła się na podwórku wokół własnego domu, gdy doszło do tragedii. Najpewniej w chwili zdarzenia biegła po zabawkę. Nie zauważyła na swojej drodze skorpiona.

ZOBACZ: Belgia. Kobieta została ugryziona przez komara. Zmarła pięć dni później



Nie od razu otrzymała pomoc. Według "New York Post", została przewieziona do szpitala Geral do Oeste, znajdującego się w jej mieście.

Silny jad skorpiona zabił dziecko

Trafiła tam po tym, jak miała halucynacje i wymiotowała. Według lekarzy zmarła z powodu niewydolności serca. Za przyczynę uznano nieleczony jad skorpiona. Dziewczynka została pochowana w niedzielę.

ZOBACZ: Boliwia: Marzył, by zostać Spider-Manem. Dał się ugryźć groźnemu pająkowi



Według ekspertów dziecko spotkało skorpiona o nazwie Tityus serrulatus. Jest to brazylijski żółtobrązowy skorpion o niewielkich rozmiarach.

Osiąga zazwyczaj do sześciu centymetrów. Posiada jednak bardzo silny jad. Nieleczone toksyny potrafią doprowadzić do śmierci.

WIDEO: Burza po słowach papieża Franciszka. Mówił o "dzieciach wielkiej Rosji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/kg/polsatnews.pl