To ostatni dzwonek. Zatłoczone parkingi i oblężone sklepy oznaczają, że w niedzielę Polacy ruszyli do centrów handlowych po szkolne wyprawki. - Wychowanie dziecka nie jest w tej chwili tanią inwestycją - słyszymy w jednym ze sklepów. Koszt skompletowania wyprawki dla jednego ucznia to średnio około 700 zł. Materiał "Wydarzeń".