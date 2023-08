Po interwencji policji we Wrocławiu zmarł Norweg, zawodnik lokalnego klubu futbolu amerykańskiego. Według mundurowych mężczyzna miał przyznać, że spożywał alkohol oraz brał narkotyki, a podczas interwencji był agresywny. Do zatrzymania krążenia u 28-latka miało dojść po podaniu mu przez załogę karetki środków uspokajających. Przewieziony do szpitala, zmarł.