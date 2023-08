W środę policjanci z wrocławskiej drogówki podczas patrolu zatrzymali 24-letniego obywatela Ukrainy. Jak można przeczytać w komunikacie na stronie KMP Wrocław, mężczyzna nie dostosował się do przepisów i stworzył "wiele niebezpiecznych sytuacji w ruchu" - informuje kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci obserwowali niepokojącą jazdę bmw między osiedlem Jagodno, a ulicą Hubską we Wrocławiu (woj. dolnośląskie). 24-latek przekraczał prędkość, wyprzedzał inne pojazdy na skrzyżowaniu, gdzie ruch nie jest kierowany i zignorował wiele znaków poziomych. Ukrainiec zapomniał też o używaniu kierunkowskazów na zatłoczonych ulicach miasta.

Kiedy policjanci zatrzymali bmw do kontroli, okazało się, że 24-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna tłumaczył też, że "śpieszył się do kolegi", a samochód jedynie pożyczył od koleżanki.

24-latek dostał 50 punktów karnych. Kosztowna jazda po Wrocławiu

Funkcjonariusze drogówki po podsumowaniu wszystkich wykroczeń, których autorem był młody obywatel Ukrainy, "wycenili" jego jazdę na 50 punktów karnych i mandat W wysokości 3,2 tysięcy złotych.

Ta suma może jeszcze wzrosnąć - policjanci poinformowali o sporządzeniu wniosku do sądu i ukaranie nieodpowiedzialnego kierowcy. Jeśli mężczyzna nie udowodni, że ma prawo jazdy, sąd może skazać go na karę pieniężną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych - tłumaczyli funkcjonariusze drogówki na nagraniu z interwencji. Z tak wielką liczbą punktów karnych na koncie mężczyzna i tak nie może już zasiąść za kierownicą na terenie Polski.

Film z interwencji można obejrzeć na stronie internetowej KMP we Wrocławiu.

