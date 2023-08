Doszło do wykolejenia pociągu relacji Warszawa - Białystok. Składem podróżowało ok. 150 osób. Nikomu nic się nie stało. Na stacji Białystok częściowo wstrzymano ruch.

- Dzisiaj o godzinie 5:00 podczas wyjazdu ze stacji Białystok pociągu przewoźnika PKP Intercity relacji Warszawa - Białystok doszło do wykolejenia. Pociąg zatrzymał się na torach, ale z szyn zsunęły się trzy pierwsze osie lokomotywy. Nikomu nic się nie stało - powiedział na antenie Polsat News rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe Tomasz Łotowski.

Składem podróżowało ok. 150 osób. Większość z nich po godzinie 6:00 została zabrana autobusami. Zabierani mieli być także podróżujący do mniejszych stacji.

Usuwanie skutków wypadku potrwa kilka godzin

- Szacujemy, że jeszcze przez kilka godzin nie będzie możliwy ruch pociągów z Białegostoku w kierunku Ełku, Warszawy i Bielska Podlaskiego. Ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na stacji w Białymstoku ruch do tych miast był kierowany przez to miejsce - powiedział rzecznik.



Do godziny 8:00 zagrożonych było 10 pociągów. Przewoźnicy ustalali warunki wprowadzenia komunikacji zastępczej.





Łotowski wskazał, że przyczyny wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane.



- Na miejscu pracują nasze służby, pracuje komisja, która ustalać będzie przyczyny tego zdarzenia - wyjaśnił.



Rzecznik Polskich Linii Kolejowych powiedział, że lista opóźnionych pociągów może się wydłużać.

- Wszystko zależy od akcji wkolejania pociągu. Dlatego o sytuacji będziemy informować w Portalu Pasażera i komunikatach na stacjach - powiedział.

