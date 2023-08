Pożar wybuchł we wtorek późnym wieczorem w Chiusello. Jak informuje "Corriere Della Serra" płomienie objęły duży obszar i zagrażają niektórym obiektom noclegowym i prywatnym posesjom.

Nocny pożar na wyspie Elba. Strażacy napotkali trudności

Prewencyjnie ewakuowano kemping, rezydencję turystyczną, a setki osób musiały opuścić swoje domy i spędzić noc na świeżym powietrzu. Nakaz opuszczenia domów wydał burmistrz miasteczka. Łącznie ewakuowano 700 osób. Nikt nie został ranny.

Ogień był bardzo trudny do opanowania w nocy, ponieważ samolotami przeciwpożarowymi nie lata się dobrze w ciemności i podczas silnego wiatru. Dlatego dogaszanie pożaru trwa do teraz. Dodatkowo porywy wiatru szybko rozprzestrzeniały pożar dalej.

Według agencji zajmującej się środowiskiem na miejscu pracuje 10 zastępów ochotniczej straży oraz wolontariusze, którzy sprzątają po pożarze, w miejscach, które już są bezpieczne.

W sumie do tej pory spłonęło 14 hektarów lasów. Włoskie media przypominają, że w tamtejszych lasach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Ostrzegają również, że w najbliższym czasie temperatury na Elbie mają jeszcze wzrosnąć.

Elba to trzecia co do wielkości włoska wyspa położona na Morzu Tyrreńskim. Jest to podobnie jak cały region Toskanii popularny kierunek wakacyjny.

Teneryfa wciąż płonie

Wciąż trwa też walka z pożarami na Teneryfie. Gaszenie płomieni nie jest skuteczne z powodu silnych podmuchów wiatru.

Według szacunków Montserrat Roman z obrony cywilnej Wysp Kanaryjskich ogień pochłonął już ponad 15 tys. hektarów drzewostanów, docelowo spłonąć może tam do 21 tys. hektarów lasów.

Strażacy obawiają się, że pożary zakończą się dopiero gdy z całego lasu zostaną tylko pogorzeliska. Pożary sprawiają, że powietrze na tej kanaryjskiej wyspie jest co raz bardziej trujące.

