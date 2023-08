- Na nowe auto mało kto jest sobie w stanie pozwolić. Jak wynika ze statystyk, w przypadku zakupu samochodu z salonu, w 70 proc. klientem jest klient firmowy - przekazał reporter Polsat News Jakub Zegadło.

Ceny samochodów używanych coraz wyższe

Oznacza to, że zdecydowana większość kupuje samochody używane, ale ich ceny także się zmieniły. Chętni na zakup samochodu widzą, że jest zdecydowanie drożej niż kilka lat temu.

- Na giełdach ceny też wywindowały do góry. Eksperci motoryzacyjni mówią o 80., a nawet 120 proc, według sprzedawców jest to nieco mniej - przekazał Zegadło.

- Tak drastyczne wzrosty nie mają potwierdzenia na naszym rynku samochodów używanych - ocenia w rozmowie z Polsat News Arkadiusz Bałazy, prezes zarządu spółki "Ameks" w Mysłowicach.

Jak dodaje, ciężko porównywać samochody używane, które dostępne są dziś na polskim rynku, z tymi, które sprzedawano pięć lat temu.

- Oczywiście samochody sprzed pięciu lat to były inne modele, inne wyposażenia, inne ceny. Nawet wzrost kursu walut miał wpływ na to, a modele, które dziś są na naszym rynku, to całkiem inne samochody, więc trudno porównywać okres sprzed pięciu lat do okresu dzisiejszego - zaznacza.

Nawet 120 proc. więcej za 15-letnie auto

To, jak ceny używanych aut wyglądają w praktyce, sprawdzili dziennikarze Interia Motoryzacja. Dla porównania w 2019 roku średnia cena 15-letniego Opla Corsy wynosiła w Otomoto 5 840 zł, a dziś za taki samochód należy zapłacić średnio 12 892 zł - jest to wzrost o ponad 120 proc.



Więcej na temat cen samochodów można przeczytać [TUTAJ]

