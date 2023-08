Na głównej ulicy Kijowa właśnie ustawiany jest rosyjski sprzęt wojskowy - to część przygotowań do Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia. Podobnie jak rok wcześniej, w centrum ukraińskiej stolicy zorganizowana zostanie rosyjska "defilada". Tyle tylko, że cały rosyjski sprzęt to wraki z linii frontu.