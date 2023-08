- To jeden z najgorszych pożarów na wyspie od 40 lat - mówią władze Teneryfy. Do tej pory spłonęła tam ponad jedna trzecia lasów - 8,5 tys. ha, a do ewakuacji zmuszonych było ponad 12,2 tys. osób.

PAP/EPA/Alberto Valdes

Ogień rozprzestrzenił się na 11 z 31 gmin wyspy (Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal, La Matanza, Güímar, Tacoronte i Los Realejos). Najbardziej dotkniętym obszarem jest góra La Esperanza, w pobliżu centrum El Rosario, i park przyrody La Corona Forestal, w północno-wschodniej części wyspy.

aemet.es Zagrożenie pożarowe na Teneryfie

Oprócz straży pożarnej w gaszeniu pomaga 265 żołnierzy. Do walki z ogniem wykorzystywanych jest 19 samolotów gaśniczych. Od początku pożaru wykonano prawie 1 800 zrzutów, czyli 2,7 mln litrów wody.

Z żywiołem walczy 19 samolotów gaśnicznych

WIDEO: USA. Pożary na Hawajach. 53 ofiary śmiertelne na wyspie Maui Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsatnews.pl