Fabryka irańskich dronów Shahed-136, która powstaje na terenie Federacji Rosyjskiej, zmaga się z opóźnieniami - podaje w czwartek "The Washington Post". Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze, Rosja zamierza ulepszyć irańskie projekty. "Moskwa poczyniła postępy w realizacji celu" - przekazał WP.

W Tatarstanie, republice w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, powstaje fabryka irańskich dronów Shahed-136, wykorzystywanych przez rosyjską armię do ataków na terytorium Ukrainy.



Dziennikarze "Washington Post" dokumenty dotyczące fabryki otrzymali od jednego z pracowników - znalazły się w nich m.in. wiadomości wymieniane z Irańczykami. Pisma dotyczą okresu między zimą 2022 roku a latem 2023 roku. Eksperci są przekonani o tym, że nie zostały sfałszowane.

Rosyjska fabryka dronów zmaga się z opóźnieniami

Jak wynika z dokumentów, fabryka zmaga się z opóźnieniami. Według ekspertów, mowa nawet o miesięcznych "poślizgach". Analitycy z ośrodka Institute for Science and International Security (ISIS) ocenili, że Rosjanom do tej pory udało się wyprodukować jedynie obudowy dla mniej niż 300 dronów.

"Dokumenty wskazują, że pomimo opóźnień i procesu produkcyjnego, który jest niebywale zależny od komponentów elektronicznych produkowanych za granicą, Moskwa poczyniła postępy w realizacji celu, jakim jest wyprodukowanie wariantu irańskiego drona Shahed-136" - podaje "WP".

Rosja zamierza ulepszyć irańskie projekty

W ocenie Davida Albrighta, byłego inspektora ONZ i eksperta ISIS, ujawnienie dokumentów stwarza nie tylko problemy dla Rosji, ale i dla Iranu, który wcześniej oficjalnie zaprzeczał, by wspierał rosyjskie wojsko w prowadzeniu wojny w Ukrainie.

Według ekspertów plany wskazują, że Rosja zamierza ulepszyć irańskie projekty i produkować je na większą skalę.

Zgodnie z celem produkcji w fabryce do lata 2025 roku miało powstać sześć tys. dronów. Jak podaje "WP", analitycy są przekonani, że Rosjanie będą mieli problem z jego realizacją.

