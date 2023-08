Zniżka na kawę, jeśli klient przyniesie własny kubek, cukier i łyżeczkę. To pomysł właścicieli baru w Millesimo w regionie Liguria. Zorganizowali promocję w odpowiedzi na absurdalne opłaty dodatkowe, jakie wprowadziły lokale nad jeziorem Como. W ostatnim czasie głośny był przypadek klienta, któremu doliczono do rachunku dwa euro za... przekrojenie kanapki.

"50 centów zniżki od ceny 1,20 euro za kawę, jeśli masz ze sobą kubek, cukier i łyżeczkę. Pomysł wziął się z rodzinnej dyskusji przy stole na temat wojny, jaka szaleje w świecie barów i restauracji" - wyjaśnia w wywiadzie online dla "Il Secolo XIX" Valentina Venturino, która prowadzi lokal.

"Jest to projekt zachęcający do oszczędności i poszanowania środowiska. Wydało nam się to dobrym pomysłem na zamortyzowanie podwyżek związanych ze wzrostem cen surowców, nie rezygnując przy tym z przyjemności dobrej jakości kawy czy śniadania w barze" - dodaje Venturino.

Absurdalne opłaty dodatkowe

Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnej opłaty w barze nad jeziorem Como. Klient baru postanowił opublikować zdjęcie rachunku w serwisie z recenzjami.

Na paragonie można zobaczyć kilka pozycji: kanapkę za 7,5 euro (ok. 33 zł), colę za 3,5 euro (ok. 15,6 zł), wodę za 1,5 euro (ok. 6,7 zł), espresso za 1,2 euro (ok. 5,3 zł) oraz opłatę w wysokości 2 euro (ok. 9 zł) za "diviso da meta", czyli "przecięcie na pół".

"Niewiarygodne, ale prawdziwe" - napisał turysta, wystawiając restauracji jedną gwiazdkę.

Temat poruszył internautów, stał się popularnym tematem do dyskusji nie tylko w środowisku gastronomicznym. Właściciele baru w Ligurii nie pozostali obojętni na przypadek turysty z Lombardii.

Pomysł zniżki na kawę, który wprowadza lokal Millesimo ma zachęcić klientów do ekonomicznego stylu życia i zniechęcić bary do nakładania opłat za dodatkowe usługi.

