W sobotę nad warszawskim niebem można było zaobserwować pojedyncze statki powietrzne różnego rodzaju. W próbie generalnej defilady biorą udział liderzy ugrupowań, czyli te jednostki, które będą we wtorek będą stać na czele formacji.

- Przygotowanie takiego pokazu to są tysiące godzin ćwiczeń, w których brało udział kilkaset osób. Wszyscy przygotowywali się w 23. Bazie Lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Piloci myśliwców, samolotów transportowych i sportowych ćwiczą tzw. przelot w szyku - relacjonuje reporterka Polsat News Magda Pernat.

Zaprezentowane zostanie ponad 200 jednostek wojskowych

Defilada z okazji święta Wojska Polskiego odbędzie we wtorek 15 sierpnia o godzinie 14:00. - Wszystko wyliczone jest tak, aby każde z ugrupowań pojawiało się co 40 sekund na niebie w tym samym punkcie. Żeby wszystko poszło zgodnie z planem to trzeba było dostosować prędkość oraz wysokość - wyjaśnia reporterka.

Próba generalna Wielkiej Defilady. Polskie Wojsko pokazuje swój sprzęt

Przebieg prób obserwuje sztab wojskowy. Będą także sprawdzane wszystkie warunki atmosferyczne, ponieważ pogoda we wtorek może się różnić, co też może wpłynąć na cały przelot. Przygotowywane są też plany zapasowe.

- Jeżeli chodzi o wejścia w tzw. czas na punkt tutaj, na trybunie VIP-owskiej, to nie będzie się to różniło, aczkolwiek różnica będzie w ilości statków powietrznych w całym ugrupowaniu. We wtorek zobaczymy pełne formacje w ugrupowaniu defiladowym w powietrzu i będą to statki powietrzne, które są eksploatowane w polskich siłach zbrojnych - podkreśla ppłk Adam Kupiński.

Paradę otworzą śmigłowce szkoleniowe, które są wykorzystywane w Akademii Lotniczej w Debilnie, a następnie śmigłowce z jednostek lotniczych. W dalszej kolejności wylecą samoloty sportowe, odrzutowe i transportowe.

Próba defilady w Warszawie. Możliwe utrudnienia w ruchu

Na całej defiladzie będzie można zobaczyć 201 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego, ale nie zabraknie tez pokazu kunsztu pilotów. Samych samolotów ma być 92, chociaż pojawiają się informacje, że może będzie ich nieco mniej, ale nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na niebie mamy zobaczyć F-16. Podczas części naziemnej zobaczymy też około dwóch tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, ale mają się też pojawić przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. We wtorek na ulicach Warszawy będą pokazywane nowe Abramsy, czołgi K-2, wyrzutnie rakietowe, HIMARS-y oraz zestawy obrony powietrznej Patriot.

Od soboty do wtorku ma się odbyć również około 70 pikników wojskowych. O godzinie 18:00 odbędzie się próba generalna całej defilady. Z tego powodu Wisłostrada, niektóre mosty na Wiśle oraz inne ulice mogą być zamknięte. Prawdopodobnie wstrzymywany będzie również ruch niektórych tramwajów.

