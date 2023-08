Cheng Lei pracowała jako reporterka biznesowa w chińskiej państwowej anglojęzycznej stacji telewizyjnej CGTN. 13 sierpnia 2020 r. została niespodziewanie aresztowana przez chińską służbę bezpieczeństwa i od tego czasu nie wyszła na wolność. Teraz kobieta po raz pierwszy zwróciła się publicznie do Australijczyków.

Aresztowanie australijskiej reporterki. Tajne śledztwo i proces

Pierwsze sześć miesięcy po zatrzymaniu Australijka spędziła w izolatce przesłuchiwana przez funkcjonariuszy, bez możliwości rozmowy z adwokatem i oficjalnego postawienia zarzutów. Po pół roku Cheng Lei została przeniesiona do zbiorowej celi i oskarżona o "nielegalne dostarczanie tajemnic państwowych za granicę".

Utajniony proces kobiety odbył się dopiero w marcu 2022 roku, do dziś jednak reporterka nie usłyszała wyroku sądu. Ambasador Australii w Chinach, Graham Fletcher, bezskutecznie próbował dostać się do sądu i wziąć udział w postępowaniu. Cheng Lei mimo interwencji australijskich dyplomatów wciąż przebywa w chińskim więzieniu.

Teraz udostępniono jej otwarty list do mieszkańców Australii. Kobieta podyktowała jego treść dyplomatom, z którymi może porozmawiać raz w miesiącu.

List reporterki. Tylko 10 godzin słońca w roku

Na BBC można znaleźć fragmenty jej wyznań, które nazwała "listem miłosnym do 25 milionów ludzi". Jego treść częściowo ujawnia, jak wygląda jej życie chińskim więzieniu.

"Tęsknię za słońcem. W mojej celi światło słoneczne wpada przez okno, ale mogę w nim stać tylko 10 godzin w roku" - mówi Cheng Lei w liście i dodaje, że od trzech lat nie widziała żadnego drzewa. Kobieta wraca też wspomnieniami do czasów dzieciństwa i życia w Australii. Jej rodzina wyemigrowała tam z chińskiej prowincji Hunan, gdy ta miała 10 lat.

"Przeżywam każdy spacer w buszu, rzekę, jezioro, plażę z kąpieliskami i piknikami z psychodelicznymi zachodami słońca, niebem rozświetlonym gwiazdami oraz cichą i sekretną symfonią buszu" - wyznaje w liście więziona reporterka.

Na końcu listu kobieta podkreśla, że najbardziej tęskni za swoimi dziećmi.

Do Pekinu zaproszony został australijski premier Anthony Albanese. Nie wiadomo jednak, czy spotkanie z Xi Jinpingiem dojdzie do skutku. Na premiera naciskają bowiem inni politycy, którzy nie chcą, by ten odwiedził Chiny zanim z więzienia zostaną uwolnieni Cheng Li i inny obywatel Australii, Yang Hengjun.

