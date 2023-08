Norwegia od niedzieli walczy ze skutkami ulew oraz silnych wiatrów, których sprawcą jest przechodzący przez północną Europę niż Hans. W wielu rzekach i jeziorach poziom wody nie był tak wysoki od 50 lat. Żywioł zniszczył wiele domów uległo zniszczeniu, część zabudowań porwała woda.

PAP/EPA/Stian Lysberg Solum

Przerwana tama, utrudniania w komunikacji

W południowo wschodniej Norwegii w rejonie elektrowni wodnej Braskereidfoss woda zaczęła przelewać się przez zaporę. Wówczas zarządzono ewakuację okolicznych mieszkańców. W środa tama znajdująca się przy elektrowni częściowo się zawaliła.

PAP/EPA/Cornelius Poppe

W związku z zagrożeniami powodziowymi oraz groźbą osunięć ziemi ewakuowano 1200 osób w rejon Innlandet.

ZOBACZ: Skażona woda w wodociągach pod Warszawą. Sanepid wydał ostrzeżenie

Od środy zamknięta jest autostradę E6 oraz DK3, która łączy Oslo z Trondheim. Utrudnienia w ruchu są także na kolei.

PAP/EPA/Cornelius Poppe Osuwiska ziemi w Norwegii

Powódź. Co najmniej dwie osoby zginęły

Podczas powodzi zanotowano co najmniej dwa zgony. Jeden to kobieta w wieku około 70 lat, która zmarła po tym, jak wpadła do rwącego strumienia.

Z kolei druga ofiara to mężczyzna znaleziono w przepełnionym jeziorze w pobliżu kempingu w miejscowości Odda

WIDEO: Tragedia we francuskim hotelu. 11 osób zginęło w płomieniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dsk/ Polsatnews.pl/Reuters