Jak oduczyć kota drapania? 5 sposobów

Drapanie to dla kota naturalny sposób na pielęgnację pazurów. Pozwala pozbyć się ich martwej, zewnętrznej powłoki i odsłonić ostrzejszą warstwę wewnętrzną. Bez odpowiedniego treningu kot może bowiem drapać wszystko, co popadnie, „pastwiąc” się m.in. nad meblami, ścianami czy drzwiami. Jak oduczyć kota drapania mebli? Przedstawiamy 5 sprawdzonych sposobów.

1. Jak oduczyć kota drapać? Zapewnij mu atrakcyjny drapak!

Potrzeby drapania u kota nie da się wyplenić. Możesz jednak nauczyć go, aby dbał o swoje pazury tylko w przeznaczonym do tego miejscu. Najlepszym sposobem będzie zapewnienie mu atrakcyjnego drapaka, który stanie się lepszą alternatywą dla foteli czy kanap. Ustaw drapak tuż przed ulubionym miejscem drapania kota. Przydatna będzie również wyraźna zachęta do korzystania z nowego gadżetu – chwyć łapki pupila i pocieraj nimi o słupek. Przyzwyczajenie do drapaka może zająć trochę czasu, ale często ta metoda bardzo dobrze się sprawdza.

Jeśli masz spory dom, warto zadbać o to, aby znalazło się w nim kilka miejsc, w których pupil może spokojnie naostrzyć swoje pazury i dać upust energii!

2. Jak oduczyć kota drapania mebli? Przyzwyczajanie do drapaka

Jeśli Twój kot zdążył się już przyzwyczaić do drapania mebli, konieczne będzie poświęcenie odrobiny czasu na zmianę tej tendencji. Nowe akcesoria do drapania powinny być umieszczone w miejscach, w których twój kot najbardziej lubi spędzać wolny czas. Możesz skorzystać również z jego tendencji do naśladowania – sam zajmij się drapakiem, a prawdopodobnie Twój pupil chętnie przyłączy się do zabawy. Im wcześniej zaczniesz przyzwyczajanie kota do drapaka, tym łatwiejsze będzie wyrobienie w nim pożądanych nawyków.

Możesz też zastosować smakołyki położone na szczycie drapaka albo posłużyć się niezawodną kocimiętką. Jej delikatny aromat sprawi, że kot chętniej zainteresuje się akcesorium.

3. Jak oduczyć kota drapania mebli? Dbaj o jego pazury!

Bardzo ważne jest również dbanie o kocie pazury. Regularnie kontroluj ich stan, a w razie potrzeby przycinaj. Jeśli nie są całkowicie schowane, gdy kot odpoczywa lub słyszysz charakterystyczne stukanie, gdy pupil przechadza się po twardej podłodze, oznacza to, że są za długie. Mogą wówczas ograniczać ruchy kota i powodować dyskomfort. To z kolei niejednokrotnie prowadzi do częstszego drapania. Nigdy nie stosuj jednak nakładek na pazury, które są niehumanitarne!

4. Jak oduczyć kota drapania? Zadbaj o realizację potrzeb łowieckich

Koty wykorzystują drapanie także do rozładowania swojej frustracji i nadmiaru energii. Dlatego upewnij się, że jego potrzeby łowieckie są zaspokojone. Zapewnij mu regularną możliwość polowania, np. poprzez zabawę z zabawką przymocowaną do wędki czy sznurka. Pozwól kotu gonić za „ofiarą” oraz atakować ją z przyczajenia. Zredukuje to jego potrzebę ostrzenia pazurów na meblach. Jest to również dobry sposób na to, jak oduczyć kota drapania ludzi.

5. Jak oduczyć kota drapania kanapy? Zniechęcanie do drapania w nieodpowiednich miejscach

Jeśli mimo zastosowania powyższych sposobów wciąż szukasz sposobu na to, jak oduczyć kota drapania kanapy czy innych mebli, zastosuj metody odstraszające. Niezłym sposobem jest przykrycie mebli czymś, co hałasuje i ma gładką powierzchnię – np. folią aluminiową czy kocem termoizolacyjnym. Sprawdzić się mogą także metalowe puszki lub zabawki, które podczas drapania będą hałasować. Ponadto świetnie sprawdza się wykorzystanie zapachów. Koty nie lubią np. zapachów naturalnych olejków z tymianku, lawendy czy cytryny. Możesz także kupić spray przeciw drapaniu kota. Opinie użytkowników wskazują, że zapachy tego typu produktów czasami mogą być drażniące również dla ludzi. Dlatego upewnij się, co kupujesz. Zwykle tego rodzaju środki zapewniają jednak dużą skuteczność.

red/Polsat News