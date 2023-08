Dlaczego kot miauczy w nocy? Jak go tego oduczyć?

Dlaczego kot miauczy?

Wbrew pozorom koty zwykle nie miauczą bez wyraźnej przyczyny. Wydawane w ten sposób dźwięki są przez nie używane do komunikacji. Generalnie miauczenie kota może być powodowane przez:

chęć zwrócenia na siebie uwagi – np. zainicjowania zabawy, pieszczot czy innej interakcji;

głód – niejednokrotnie głośne miauczenie kota może też oznaczać chęć „wymuszenia” jedzenia powodowaną po prostu łakomstwem;

frustrację – miauczenie może być wynikiem niezaspokojonych potrzeb, na przykład niemożnością korzystania z drapaka lub zabawek czy też mało urozmaiconym otoczeniem i zbyt małą ilością bodźców;

stres – niejednokrotnie kot miauczy po pojawieniu się nowego domownika czy przeprowadzce, ze względu na stres;

naturalną „gadatliwość” – niektóre koty są po prostu bardziej „gadatliwe” niż inne i miauczeniem odpowiadają np. na słowa opiekuna lub inne bodźce.

Kot miauczy w nocy – co to oznacza?

Jak jednak interpretować fakt, że kot miauczy w nocy, nie dając domownikom spać? Niestety nie istnieje jeden konkretny powód, który pozwoliłby rozwiązać tę zagadkę. Koty mają bowiem bardzo różnorodne charaktery. Warto jednak pamiętać, że koty z natury są stworzeniami nocnymi, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą pozostawać aktywne wtedy, gdy pozostali domownicy śpią.

Jeśli kot miauczy w nocy, najprawdopodobniej oznacza to, że chce przekazać człowiekowi jakąś informację. Wbrew pozorom czworonogi nie robią tego „złośliwie”. Nocne głośne miauczenie kota najczęściej jest związane z jedną z poniższych przyczyn:

nuda,

głód,

samotność,

stres,

przyzwyczajenie,

choroba lub ból.

Jeśli kot miauczy w nocy, choć wcześniej tego nie robił, może to być niepokojący sygnał. Należy go obserwować, a w razie zauważenia niepokojących objawów udać się do weterynarza.

Jak oduczyć kota miauczenia w nocy?

Jeśli miauczenie kota w nocy nie jest spowodowane bólem czy chorobą, można próbować go tego oduczyć – przede wszystkim poprzez zaspokojenie potrzeb, które w ten sposób próbuje sygnalizować. Nakarm zatem pupila przed pójściem spać. Możesz również zastosować specjalną automatyczną miskę, która zapewni mu dodatkową porcję karmy w nocy albo wypełnioną przysmakami zabawkę. Ponadto upewnij się, że w ciągu dnia poświęcasz mu wystarczająco uwagi i zapewniasz rozrywkę. „Wybawiony” kot chętniej odpocznie w nocy. Sposobem na samotność może być również przygarnięcie drugiego czworonoga.

Jeśli natomiast kot miauczy w nocy ze strachu, należy mu zapewnić możliwość wejścia do łóżka lub przytulne legowisko tuż obok niego. Można także wypróbować naturalne środki uspokajające – np. olejki zapachowe.

red/ Polsatnews.pl