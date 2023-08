Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec w mediach społecznościowych stwierdził, że "za PiS-u cudzoziemcy kupują lasy jak nigdy dotąd". Podał tweeta z danymi, według których w 2022 roku cudzoziemcy mieli nabyć nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni 5 120 ha. "To ponad 12 razy więcej niż w 2015- 412 ha. Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości rolnych i leśnych w 2022 nabyli Niemcy- 1127 ha. To aż 30 razy więcej niż w 2015- 37 ha" - stwierdzono we wpisie.

Kompletne samozaoranie PiSu w sprawie sprzedaży polskich lasów. Za PiSu cudzoziemcy kupują lasy jak nigdy dotąd. https://t.co/1SHtRF3SMb — Jan Grabiec (@JanGrabiec) August 8, 2023

Sprzedaż i kupno lasów. Dane Lasów Państwowych

Na wpis polityka opozycji odpowiedziały Lasy Państwowe. "To może trochę zimnej wody na rozpalone głowy. Lasy Państwowe

w latach 2022-2023 sprzedały - uwaga! - zaledwie 18,5 ha gruntów (osiemnaście i pół hektara!), głównie dróg i terenów niezalesionych gminom. Kupiliśmy zaś 6892 ha gruntów pod nowe lasy za ok. 170 mln zł" - czytamy we wpisie.

ZOBACZ: Zakrwawione poroża jeleni budzą niepokój turystów. Lasy Państwowe wyjaśniają

Dokładniejsze dane podał rzecznik LP Michał Gzowski: "W 2010 r. sprzedano 68,7 ha gruntów Lasów Państwowych, kupiono 18,6 ha. 2011 - odpowiednio 59,4 i 20,9 2012 - 54,1 ha i 96 ha 2013 - 110,3 ha i 77,9 ha 2021 - sprzedaż 35,4 a zakup 1736,1 2022 - 15,4 ha i 4692 ha 2023 - 3,1 ha i 2385 ha".

"Od 2014 zakupy rosną lawinowo. Takie są fakty!" - napisał Gzowski.

W 2010 r. sprzedano 68,7 ha gruntów @LPanstwowe, kupiono 18,6 ha.

2011 - odpowiednio 59,4 i 20,9

2012 - 54,1 ha i 96 ha

2013 - 110,3 ha i 77,9 ha

2021 - sprzedaż 35,4 a zakup 1736,1 2022 - 15,4 ha i 4692 ha

2023 - 3,1 ha i 2385 ha

Od 2014 zakupy rosną lawinowo.

Takie są fakty! — Michał Gzowski (@GzowskiMichal) August 8, 2023

Lasy w Polsce

Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9 265 tys. ha (9 435 tys. ha z gruntami związanymi z gospodarką leśną). 76,9 proc. jest w zarządzie Lasów Państwowych, 19,3 proc. to lasy prywatne, 0,9 proc. to lasy gminne, 2 proc. to lasy w zarządzie parków narodowych, a 0,3 proc. to Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ZOBACZ: Bogactwo ukryte w lasach

Lasy w Polsce to 0,23 proc. lasów świata oraz około 6 proc. powierzchni lasów Unii Europejskiej. Pod względem powierzchni Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych na 4. miejscu wśród krajów UE - czytamy na stornie Lasów Państwowych.

Powierzchnia lasów na jednego mieszkańca w Polsce to 0,24 ha. Dla porównania: Rosja - 5,55 ha, Finlandia - 4,06 ha, Szwecja - 2,81 ha, Holandia - 0,02 ha, Wielka Brytania - 0,05 ha.

WIDEO: Komentarz policji w sprawie odnalezienia 11-letniej Wiktorii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dk/Polsat News