Jak donosi "The Sun" w niedzielę we francuskim parku rozrywki doszło do tragedii. W popularnym kurorcie Cap d'Agde na południu Francji zginął 17-latek, a 19-letnia dziewczyna została poważnie ranna.

W trakcie wizyty we francuskim parku rozrywki dwójka nastolatków chciała skorzystać z atrakcji nazwanej "Adrenaline". Chodzi o rodzaj huśtawki linowej, która wznoszona jest na wysokość około 60 metrów, a następnie szybko opada, osiągając przy tym prędkość około 110 km/h. Korzystające z niej osoby przypięte są specjalną uprzężą, która chroni je przed wypadnięciem z rozpędzonej huśtawki.

ZOBACZ: Francja: Awaryjne lądowanie awionetki. Samolot zatonął w morzu

Tym razem zabawa skończyła się tragicznie.

Tragiczne skutki zabawy. Nie żyje młody mężczyzna

W trakcie skoku na huśtawce para nastolatko zboczyła z kursu i zderzyła się z metalowymi filarami z prędkością około 110 km/h.

Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii mogły być silne podmuchy wiatr.

Jak poinformował prokurator Raphael Balland cytowany przez "The Sun", 17-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, a 19-letnia kobieta została zabrana do szpitala w Montpellier. Jej stan ocenia się jako ciężki.

Francuska prokuratora wszczęła już śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Śledczy ustalą, czy goście powinni korzystać z "Adrenaline" podczas silnych wiatrów oraz czy nie doszło do awarii mechanizmu popularnej atrakcji turystycznej.

Od niedzieli park rozrywki jest zamknięty.

WIDEO: Rosyjskie drony zaatakowały Kijów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ako/dk/ Polsatnews.pl