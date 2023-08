Ceny nawozów potasowych – sierpień 2023

Cena nawozów potasowych w sierpniu 2023 – ile obecnie kosztują nawozy potasowe?

Nawożenie gleby potasem pozwala w odpowiedni sposób wzmocnić rośliny i zabezpieczyć je między innymi przed suszą. Jednym z kluczowych produktów znajdujących szerokie zastosowanie w wielu profesjonalnych i amatorskich uprawach są wobec tego nawozy fosforowo-potasowe.

Ich ceny zależą od wielu czynników, w tym przede wszystkim rodzaju nawozu, oferty konkretnego dostawcy czy zauważalnych na rynku tendencji. Jednym z popularnych nawozów jest sól potasowa. Cena za tonę wynosi aktualnie ok. 2500 zł.

W przypadku takich nawozów jak siarczan amonu trzeba zapłacić ok. 1000–1200 zł za tonę, a saletra amonowa kosztuje ok. 1600 zł. Mocznik to wydatek ok. 2700 zł za tonę. Oczywiście ceny dynamicznie się zmieniają, więc warto być z nimi na bieżąco.

Notowania cen nawozów potasowych na giełdach (tabelka)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile aktualnie kosztują nawozy potasowe, fosforowo-potasowe czy nawozy azotowo-potasowe, znakomitym źródłem informacji będą notowania giełd. Pozwolą Ci poznać aktualne wartości transakcji nie tylko w Polsce, ale również na świecie, w tym na wyjątkowo ważnym dla naszych dystrybutorów europejskim rynku.

Notowania stosuje się również w celu oszacowania wartości transakcji, które będą miały miejsce w przyszłości, dzięki czemu możliwe stanie się szacowanie ich poziomu długofalowo. Oczywiście ceny na giełdach mogą odbiegać od tych dostępnych w hurtowniach czy punktach detalicznych ze względu na takie kwestie jak dystrybucja produktu, jego konkretny handlowy rodzaj czy dostawa.

Nazwa produktu

Cena (zł/t)

Saletra amonowa 34,4% N

1580 zł

1580 zł Saletra Macro 32N

1650 zł,

1650 zł, Pulrea®+ INu (46N+inhibitor ureazy)

2700 zł,

2700 zł, Siarczan amonu

1100 zł,

1100 zł, RSM® 32% N

1355 zł.

Co wpływa na cenę nawozów potasowych w sierpniu 2023?

Wiele czynników pływa na to, ile kosztuje zawierający potas nawóz. Cena zależy w znacznej mierze od sytuacji geopolitycznej, ponieważ ważnymi producentami nawozów potasowych, ze względu na szeroki dostęp do niezbędnych surowców, jest Rosja i Białoruś.

Embargo na towary pochodzące z tego regionu, które dotknęło również takich produktów jak nawóz potasowy granulowany, znacząco obniża podaż tego rodzaju nawozów na europejskim rynku. Ważne miejsce w gronie producentów nawozów zajmują również Kanada, Niemcy oraz Chiny, a także Stany Zjednoczone i Indie.

Wiele czynników wskazuje jednak na to, że po szoku wywołanym w 2022 roku sytuacja zaczyna się stabilizować. Poza tym na ceny nawozów potasowych tak samo jak innych produktów wpływa popyt i podaż. Dużo zależy przede wszystkim od zapotrzebowania na środki potasowe w największych gospodarkach rolnych.

Oczywiście przełożenie na poziom cen ma również rodzaj konkretnego produktu, a proponowane wartości mogą różnić się między innymi w zależności od wielkości zamówienia, a także województwa. Często okazuje się przy tym, że widoczne są dosyć duże wahania cen w zależności od konkretnego regionu czy nawet punktu sprzedaży.

red/ Polsatnews.pl