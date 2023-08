Nie żyje mężczyzna, który zasłabł podczas mszy pogrzebowej w jednym z kościołów w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie). Póki co nie wiadomo kim jest zmarły, ponieważ nikt z żałobników go nie znał. Tożsamość mężczyzny ustala policja.

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek w kościele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim.

- Podczas odprawianej w świątyni mszy pogrzebowej zasłabł mężczyzna. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję - poinformowała polsatnews.pl mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

- Ratownicy reanimowali tego mężczyznę, jednak nie udało się go uratować - dodała policjantka.

Nie wiadomo kim jest zmarły

Póki co nie wiadomo, kim jest zmarły, ponieważ nikt z żałobników go nie znał, a on sam nie miał przy sobie dokumentów. - Cały czas ustalamy jego tożsamość - przekazała mł. asp. Ewa Golińska-Jurasz. Lokalne media podają, że miał około 60 lat.

Nieznana jest również przyczyna śmierci mężczyzny. Na wniosek prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Lokalny portal ostrow24.tv poinformował, że mimo dramatycznej sytuacji w kościele, ksiądz nie przerwał odprawiania nabożeństwa.

dk/dsk/ Polsatnews.pl