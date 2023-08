Moskiewski sąd postanowił ukarać amerykańskie Apple za niestosowanie się do rosyjskiego prawa. Chodzi o niedostateczne według Rosjan usuwanie przez amerykańskiego giganta treści dotyczących wojny w Ukrainie. Uwagę przykuwa wysokość grzywny.

Jak donosi rosyjska agencja prasowa TASS, sąd w Moskwie nałożył dziś na firmę Apple karę grzywny.

Amerykańskie przedsiębiorstwo jest według Rosji winne "niedokładnego" usuwania treści dotyczących tzw. "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosjanie oficjalnie określają prowadzoną przez siebie od 24 lutego 2022 roku wojnę w Ukrainie.

Chodzi o treści, które powstały na terenie Federacji Rosyjskiej, nieodpowiadające przekazom rosyjskiego aparatu propagandy.

Sąd nałożył na Apple karę grzywny w wysokości 400 000 rubli. Kwota ta nie wpłynie raczej na funkcjonowanie amerykańskiego giganta z Doliny Krzemowej. Grzywna po przeliczeniu wynosi 4274 dolarów amerykańskich.

Rosyjska cenzura. Walka z Big Tech

To nie pierwszy raz kiedy rosyjski sąd każe Apple. W 2022 roku w moskiewski sąd nakazał zapłacenie Apple około dwóch milionów rubli. Wtedy chodziło jednak o przechowywanie danych rosyjskich obywateli na serwerach za granicą, co jest sprzeczne z rosyjskim prawem zobowiązującym firmy do przechowywanie danych Rosjan wyłącznie na serwerach krajowych.

Wtedy grzywnę nałożono również na inne zagraniczne firmy, takie jak Zoom czy Ookla.

Cenzura i ograniczanie wolności słowa przez rosyjskie władze nasiliły się po rozpoczęciu przez Kreml wojny w Ukrainie. Od początku zbrojnego konfliktu, Rosjanie zakazują swoim obywatelom używania określenia wojna, promując sformułowanie "specjalna operacja wojskowa".

W marcu zeszłego roku rosyjska Duma przyjęła ustawę o odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacje o działaniach sił zbrojnych Rosji na terenie Ukrainy. Kary grzywny dla łamiących prawo wahają się od 700 tysięcy do 5 milionów rubli, grozi im też kara pozbawienia wolności do 15 lat.

