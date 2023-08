Do dramatycznej sytuacji doszło w niewielkiej miejscowości Srebrna na Podlasiu. Pasażer skutera kierowanego przez 13-letniego chłopca spadł bezpośrednio pod nadjeżdżający z przeciwka ciągnik. Zaskoczony kierowca pojazdu z naczepami próbował nie dopuścić do wypadku. Niestety, to doprowadziło do tragicznego w skutkach dachowania. Życie straciło dziewięcioletnie dziecko.